Городские власти Севастополя готовятся к ночной буре

Дойдет циклон с востока Крыма

Сегодня, 17 июня, в правительстве Севастополя прошло оперативное совещание в связи с ухудшением погодных условиях и надвигающемся сильном ливне.

Губернатор города Михаил Развожаев подчеркнул, что с учетом нынешней погоды и предстоящего выпадения большого количества осадков нужно провести превентивные мероприятия: «В таком штабном режиме поработать по городу, чтобы быстро реагировать».

В своем докладе глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что коммунальные службы уже переведены в режим повышенной готовности.

«Сейчас работает четыре бригады, семь единиц техники. Это работает водоканал совместно с Севавтодором, обследует ливневые системы канализации, работают две канало-промывочные машины, чистят участки. Сейчас подтопленных участков нет», – доложил он.

В оперативном режиме, добавил он, будет задействовано 83 единицы техники, управляющие компании проводят обследование территории на предмет наличия аварийных деревьев, особенно над линиями электропередач. Готовятся и энергетики к сильному ливню.

В свою очередь начальник Севастопольского гидрометцентра Валентина Наумова сообщила, что самые неблагоприятные погодные моменты придутся на ночь и утро 18 июня. Ожидается шквалистый ветер с грозой. Однако наиболее активный циклон был на востоке Крыма, к Севастополю он придет уже ослабленным. Сильный проливной дождь будет идти завтра в течение дня и будет ослабевать. В выходные дни дождь уже не ожидается, температура будет повышаться.

«Надо ночь эту активно поработать. Нужно сосредоточиться. Все бригады, энергетиков, чтобы мы были готовы и быстро реагировали. Надо и граждан предупредить, чтобы ночью не перемещались», –подчеркнул Михаил Развожаев.

Напомним, сильные осадки привели к затоплению в Керчи двух районов и городской больницы.

Ольга Сурикова