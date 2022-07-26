В Севастополе к 2026 году построят три общежития для студентов СевГУ

Обещают комфортные условия

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече заместитель председателя Правительства России Дмитрием Чернышенко среди прочего обсудил вопросы по строительству объектов СевГУ.

На данный момент запланировано строительство восьми объектов Севастопольского государственного университета, сообщили в пресс-службе правительства города.

«Крайне важно, что они будут наполнены научными программами, поскольку по Указу Президента у нас началось Десятилетие науки и технологий. И сейчас в Севастополь направлено около 7 млрд рублей федерального финансирования. В этой работе делается упор на создание комфортных условий для студентов. Они должны не только получать образование, но и вместе с технологическими предпринимателями работать над стартапами, которые в перспективе будут развивать науку в Севастополе», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В 2025-2026 годах планируется ввести в эксплуатацию три общежития на 1,5 тысячи мест, а также котельной. Анонсируется, что в ближайшее время будут заключены соответствующие контракты.

«Рост масштаба Университета сегодня сдерживает только отсутствие общежития. Эти проекты есть в нашей Федеральной целевой программе. Со следующего года строительство будет возобновлено, и мы очень рассчитываем и на общежитие на 1 200 мест, и на реконструкцию комплекса общежитий №3 и №4, на создание дополнительной инфраструктуры в кампусе, которая сделает качество образовательного процесса выше», — рассказал Развожаев.

По его словам, часть проектов, таких как библиотека, сдвинуты по срокам на 2024-2025 год. Он попросил зампредседателя выделить на эти проекты часть средств, чтобы по ним уже начать строительные работы и ускорить их открытие.

Отмечается, что Чернышенко поддержал просьбу главы Севастополя.

Напомним, в Севастополе чиновник при строительстве общежитий СевГУ нанес ущерба бюджету на 12 млн рублей

Ольга Сурикова