В Севастополе чиновник при строительстве общежитий СевГУ нанес ущерба бюджету на 12 млн рублей

Махинации со стройматериалами

В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении в отношении бывшего начальника участка ФГУП «Строительно-монтажное управление-13» ФСИН России. Он обвиняется в превышение должностных полномочий, которые принесли ущерб городу в размере 12 млн рублей.

По версии следствия, тогда еще начальник предприятия, выступившего подрядчиком по госконтрактам на строительство и реконструкцию общежитий для СевГУ, заключенным в сентябре 2019 года в рамках исполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», подписал акт о поставке стройматериалов, которые не были привезены.

Он подписал с поставщиками соглашения, в соответствии с которыми стороны расторгли контракты и зачли взаимные требования по оплате поставленных стройматериалов. При этом бетонный стеновой камень, кирпич, цемент М-400 и горячекатанная арматура на строительную площадку в действительности не поступила. И поставщикам за них было оплачено 12 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в отношении проректор- взяткополучателя СевГУ вынесен приговор суда, в соответствии с которым ему назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ольга Сурикова