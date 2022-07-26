В Севастополе накажут мужчину за татуировку с нацистским гербом

Демонстрировал на пляже

В Севастополе ранее судимого местного жителя привлекут к ответственности к демонстрации на пляже татуировки с нацистской символикой, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Сотрудники полиции выявили пост в соцсети, в котором говорилось о разгуливающем по пляжу мужчине с татуировкой с запрещенным символом — гербом нацистской Германии.

Правоохранители установили личность обсуждаемого в соцсети гражданина. Он рассказал, что сделал провокационную татуировку еще в 1998 году в местах лишения свободы в знак протеста против действующей власти.

Сводить рисунки на теле он не планирует, но обещал их больше не демонстрировать.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Его дело передано в суд.

Напомним, в Крыму был арестован отдыхающий за нацистскую татуировку, которую он демонстрировал 9 мая.

Ольга Сурикова