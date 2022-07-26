В правительстве Севастополя пообещали пустить движение по мосту в Инкермане до конца этого года

Пресс-служба правительства Севастополя опровергла перенос сроков реконструкции путепровода в Инкермане с декабря 2022 годна на декабрь 2023.

«Движение транспорта по данному путепроводу будет запущено до конца 2022 года. Дополнительное соглашение подписано по причине переноса лимитов на 2023 год — то есть, за выполненные работы подрядчик получит средства в начале 2023 года»,- сообщили в правительстве Севастополя.

Напомним, дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя подписала дополнительное соглашение с подрядчиком на продление сроков реконструкции путепровода в Инкермане.

В новом контракте срок сдачи моста передвинут с декабря 2022 года на декабрь 2023 года. Также в социальных сетях сотрудники департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что продление мучений севастопольцев вызвано тем, что дата окончания строительства, которую определили при подписании контракта, не соответствовала календарному графику, предусмотренному разработчиками проекта. Для устранения несоответствия было заключено дополнительное соглашение на продление сроков.

Фото: скриншот Яндекс карты

Дмитрий Островский