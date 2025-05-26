В Севастополе изъяли 5 тонн рыбы без документов — предпринимателя наказали

Предприниматель из Севастополя попал под проверку Россельхознадзора и городской прокуратуры — и в результате остался без продукции и получил административное наказание.

В ходе рейда специалисты обнаружили на складе свыше 5 тонн рыбы без ветеринарных документов и ещё около 120 килограммов — вовсе без маркировки. Всё это изъяли и отправили на хранение до окончательного решения.

Проверка проводилась в рамках совместной работы Азово-Черноморского управления Россельхознадзора и прокуратуры Севастополя. Нарушителем оказался индивидуальный предприниматель Кореньков Л.Д., занимающийся переработкой и продажей рыбы. По итогам проверки его привлекли к административной ответственности. В надзорных органах подчёркивают, что подобные рейды в городе будут продолжены.

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Напомним, в Севастополе индивидуальный предприниматель попал под внимание надзорных органов из-за серьёзных нарушений при продаже рыбной продукции.

Дмитрий Островский

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