Сколько школьники в Севастополе смогут заработать за месяц в трудовых отрядах

Более двух тысяч школьников решили этим летом поработать вместо заслуженного отдыха

Сегодня в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя обсуждался вопрос работы губернаторских школьных трудовых отрядов в летнем сезоне 2025 года. Ребята смогут работать на базе подведомственных учреждений девяти исполнительных органов. Старт работ традиционно запланирован на 1 июня.

На сегодня школьные трудовые отряды созданы в 68 общеобразовательных организациях города. Трудоустроено будет 2152 школьника.

Старт работам будет дан со 2 июня.

В этом году средняя зарплата за две недели для детей будет составлять от 11 525 рублей. За месяц — 23 050 рублей, но здесь все зависит от количества отработанных дней и часов каждого подростка.

Ограничения по рабочему дню: 14 лет — 4 часа, 15 лет — 5 часов, 16-17 лет — 7 часов.

Что касается, где будут работать школьники, и почему, даже после предложения губернатора, их не допустят на виноградники «Золотой балки», и на каком телеканале они смогут выпускать свои новости, читай на «Севкоре».

В качестве мест работы им предложено:

На государственном телеканале — отобрано 12 человек, которые будут помогать профессиональным журналистам снимать контент.

В образовательные учреждения: в библиотеках, на пришкольном участке и в здании школы.

Спортивные учреждения — это помощь в организации спортивных мероприятий, оформлении наградной продукции и уборка помещений на территории того-либо иного спортивного объекта.

По туризму — это анкетирование туристов и работа на Большой Севастопольской тропе.

В культурных учреждениях будут производить мелкий ремонт мебели и оборудования, реставрация библиотечного фонда и контроль билетов в кинотеатрах.

Учреждения городского хозяйства: в парках и скверах, облагораживать территории и высаживать саженцы.

В учреждениях ООПТ: заниматься высадкой деревьев и уходом за зелеными насаждениями в специальных питомниках.

В детском лагере «Алькадар», помощниками пожарных, облагораживать территории в парках Лукоморья и Патриот.

В учреждениях департамента транспорта: на должности курьера и делопроизводителя.

В одном из банков города: на должности ассистента, будут помогать обрабатывать заявки, которые поступают от клиентов непосредственно банка.

Если обучающийся хочет попасть в отряды и на летнее трудоустройство, ему или его родителям необходимо обратиться к ответственному на базе школы или колледжа. Обычно это либо заместитель директора, либо советник по воспитанию, социальный педагог. У всех отрядов будут кураторы из числа студенческих трудовых отрядов.

В ходе совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев высказал предложения, чтобы труд подростков был задействован на виноградниках «Золотой балки», однако его зам, курирующий вопросы образования, Игорь Михеев пояснил, что на данный вид работ есть ограничениях. В том числе, запрещается привлекать к работе 14-15 летних детей. Что касается 16-17 летних ребят — этот вопрос сейчас обсуждается.

Также глава города поручил активнее работать с частным бизнесом, чтобы привлекать школьников на работу на хлебзавод, кондитерские предприятия. Это позволит большему количеству школьников иметь возможность заработать летом и посмотреть, как работают различные предприятия города.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова