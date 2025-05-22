В Севастополе торговали просроченной рыбой и икрой

В Севастополе индивидуальный предприниматель попал под внимание надзорных органов из-за серьёзных нарушений при продаже рыбной продукции. Проверка, проведённая специалистами Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с Прокуратурой города, выявила целый набор нарушений — от отсутствия маркировки до просроченного товара.

В торговой точке, принадлежащей предпринимателю Кузьменко Д.В., инспекторы обнаружили:



– 2,6 кг рыбы и морепродуктов без какой-либо маркировки,



– 42,1 кг икры и рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов,



– 11,8 кг продукции с истёкшим сроком годности.

Вся некачественная продукция была изъята из оборота и отправлена на изолированное хранение до принятия решения о её дальнейшей судьбе.

По итогам проверки предприниматель получил предупреждение по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и был оштрафован по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение технических регламентов в сфере торговли.

Как сообщили в Россельхознадзоре, подобные проверки — не редкость. С начала 2025 года специалисты управления совместно с прокуратурами Крыма и Севастополя провели 59 рейдов в торговых точках, на предприятиях и в соцучреждениях. Итог — из оборота изъято более 40 тонн продукции животного происхождения, не соответствующей нормам качества и безопасности.

Напомним, в Севастополе сожгли найденную «санкционку» из Германии и Испании.

Дмитрий Островский

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