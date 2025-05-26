Обществознание, информатика и биология: какие предметы выбирают школьники Севастополя на ЕГЭ

В Севастополе стартовал основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента образования и науки города Антон Ульянцев в ходе аппаратного совещания в правительстве города.

Экзамены в 2025 году проходят в штатном режиме. Всего на участие в ЕГЭ и ОГЭ заявлены 7917 человек — это выпускники 9-х, 11-х классов, колледжей, а также выпускники прошлых лет и экстерны.

Популярные предметы: выбор выпускников

Севастопольские школьники традиционно активно выбирают обществознание — его в этом году сдают 1146 одиннадцатиклассников (против 935 в 2024 году). Увеличился интерес и к информатике, а также к биологии, физике и истории. Эти дисциплины не входят в перечень обязательных, но важны для поступления в вузы.

Среди выпускников 9-х классов наблюдаются похожие тенденции:

География — выбрали 53% учеников,

Обществознание — 42%,

Информатика — 39%,

Биология — 26%.

Как организована кампания

Для проведения экзаменов в Севастополе задействованы 25 пунктов, включая два новых — на базе школ №4 и №37. Кроме того, 21 экзамен организован на дому — для детей, которые по состоянию здоровья не могут присутствовать лично.

Обеспечивают процесс 99 специалистов: это организаторы, руководители пунктов и технические сотрудники. Все прошли обучение в соответствии с федеральными стандартами. Члены предметных комиссий прошли обязательную аттестацию в федеральной системе «Эксперт ЕГЭ».

Экзамены уже начались

Основной этап ЕГЭ стартовал 21 мая. Уже прошли экзамены по истории, литературе, химии, а также иностранным языкам (английскому, испанскому, французскому и немецкому). Все экзамены прошли без сбоев и нарушений.

Для одиннадцатиклассников экзаменационная сессия завершится 11 июня, для девятиклассников — 2 июля. Дополнительные дни для пересдачи предусмотрены на 3 и 4 июля.

Информационная поддержка и участие родителей

В Севастополе активно работает система информационной поддержки: во всех школах размещены QR-коды, с помощью которых родители и ученики могут оперативно связаться с Рособрнадзором и получить консультацию или подать обращение.

Ранее в городе прошли мероприятия для родителей — демонстрационный экзамен в рамках всероссийской акции и региональное собрание, на котором представители системы образования отвечали на актуальные вопросы.

В ходе встречи губернатор Михаил Развожаев предложил пригласить на одну из встреч первокурсников, уехавших учиться в другие города, чтобы они могли поделиться своим опытом с нынешними выпускниками. Глава города назвал эту инициативу «Клуб стобальников».

«Важно, чтобы ребята понимали, что их ждёт дальше. Живой рассказ от тех, кто уже прошёл этот путь, может дать гораздо больше, чем любые инструкции», — подчеркнул губернатор.

Напомним, образовательные программы российских школ с 1 сентября 2025 года синхронизируют с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) и Основным государственным экзаменом (ОГЭ).

Дмитрий Островский

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