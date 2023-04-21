В Севастополе грузовик из-за мокрой дороги убил водителя встречного микроавтобуса

Сегодня утром, 21 апреля, на спуске в Балаклаву грузовая машина вылетела со своей полосы и врезалась в микроавтобус, ехавший по встречной полосе.

Водитель микроавтобуса, 55-летний мужчина, погиб.

В полиции Севастополя сообщили, что 26-летний водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения и не учёл дорожную обстановку – мокрое дорожное покрытие.

Напомним, в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.

Как сообщалось ранее, трагическое ДТП произошло 4 апреля в 16:36 в районе дома № 60 по проспекту Генерала Острякова.