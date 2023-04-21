В Севастополе пройдет весенняя ярмарка

Согласно распоряжения Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка № 288 -Р от «17» апреля 2023 г. «Об организации специализированной ярмарки «Весенняя» в городе Севастополе»

План мероприятий

по организации специализированной ярмарки «Весенняя»

Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко А.И.

Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок: не позднее 28.04.2023 г.; Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок: не позднее 28.04.2023 г.; Прием и регистрация письменных заявлений на участие в специализированной ярмарке. Срок:с 28.04.2023 г. по 30.04.2023 г.; Выдача разрешений на участие в специализированной ярмаркепо результатам рассмотрения поданных заявлений. Срок:с 28.04.2023 г. по 30.04.2023 г.; Обеспечение участия в ярмарке индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Срок:с 28.04.2023 г. по 30.04.2023 г.; Организация противопожарного и санитарного содержания ярмарки, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора. Срок: с 28.04.2023 г. по 30.04.2023 г.; Реализация участниками ярмарки товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с ассортиментным перечнем товаров (работ, услуг). Срок: с 28.04.2023 г. по 30.04.2023 г.; Контроль за осуществлением на площадках проведения ярмарки реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг). Срок: с 28.04.2023 г. по 30.04.2023 г.;

Адрес размещения площадки проведения специализированной ярмарки:

-город Севастополь, площадь 50-летия СССР, в районе дома № 9.

Место приема заявлений: г. Севастополь, ул. Партизанская 4а, кабинет № 1.

тел: 55-61-74.

Адрес сайта: http://gupsevtorg.ru/

Размер платы за предоставление мест на ярмарке:

500 рублей 00 копеек в день за одно ярмарочное место; 100 рублей 00 копеек в день- для реализации саженцев.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя