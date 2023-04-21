В Севастополе меньше всего должников банкам в стране

В Севастополе доля просроченной задолженности населения перед банками самая маленькая в России, сообщает РИА-Рейтинг.

В нашем городе число должников составляет всего 2% от общего количества жителей региона, а ссудная задолженность на душу экономически активного населения насчитывает 132 тысячи – это пятый наименьший показатель в стране.

Другими словами, севастопольцы берут маленькие кредиты, но выплачивают их исправно. Тем не менее, за год количество должников банкам в Севастополе выросло на 19,5% — это самый большой показатель в России.

Напомним, только 1,5 % севастопольских семей могут купить средний автомобиль в кредит.