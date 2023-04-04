В Севастополе на пр. Острякова насмерть сбит мотоциклист

Сегодня на проспекте Генерала Острякова был сбит мотоциклист, сообщает пресс-служба севастопольского УМВД.

ДТП произошло в 16:36 минут в районе дома № 60. «Вводитель1967 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», при развороте, не уступил дорогу водителю мотоцикла «Сузуки» 1995 года рождения, который двигался в попутном направлении, и произвел с ним столкновение», — уточнили в пресс-службе.

От удара мотоциклиста отбросило в автобус, который стоял на остановке общественного транспорта.

Водитель мотоцикла от полученных травм скончался в карете скорой помощи на месте происшествия.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия с целью установления причин и обстоятельств произошедшего ДТП.

Водитель автомобиля «Мерседес» направлен в медучреждение с целью определения наличия либо отсутствия состояния опьянения.

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Ольга Сурикова