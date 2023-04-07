По факту смертельного ДТП на пр.Острякова завели уголовное дело

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.

Как сообщалось ранее, трагическое ДТП произошло 4 апреля в 16:36 в районе дома № 60 по проспекту Генерала Острякова.

В результате столкновения автомобиля «Мерседес Бенц» под управлением 56-летнего водителя и мотоцикла погиб 27-летний водитель двухколесного транспорта.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех причин произошедшего инцидента. Назначены автотехнические экспертизы транспортных средств-участников ДТП и видеотехническая экспертиза.

В рамках предварительного расследования сотрудниками полиции будут допрошены очевидцы и водитель автомобиля-участника дорожной аварии, будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По факту ДТП следственным управлением УМВД России по Севастополю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ольга Сурикова