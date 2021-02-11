Согласовывать проект будут в течение двух недель

В Севастополе готовят к благоустройству сквер на улице Яна Гамарника. Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба правительства города.

С местными жителями встретился директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, проектировщик и глава Ленинского района Максим Мишин.

«Капитальный ремонт сквера на ул. Яна Гамарника был запланирован на 2021 год. От местных жителей уже поступили предложения, в частности, установки навесов. Согласование проекта будет проходить в течение двух недель, после чего будет запущена процедура определения подрядчика. Сквер должен быть к лету отремонтирован», – отметил Евгений Горлов.

В настоящее время возле сквера установлены гаражи, крыши которых завалены мусором. На них нет, по словам директора департамента, правоустанавливающих документов, поэтому их демонтируют. Подпорная стена будет ограждена.

Проект сквера разрабатывается с учетом пожелания местных жителей.

Проектировщик Людмила Борденюк рассказала, что предложено озеленение территории, а именно высадка кипарисов, магнолии, акации, вишни, можжевельника и роз. Проектом предусмотрена укладка брусчатки, установка лавочек, освещения.

Напомним, обновленный современный сквер также появится в районе арки по ул. Генерала Мельника, сквер по ул. Паршина возле в/ч, сквер им. П. Осипенко, сквер по ул. Яна Гамарника, зеленая зона в районе дома № 141 по ул. Хрусталева.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова