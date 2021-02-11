В Севастополе мужчину ограбили на улице, когда ему стало плохо

Под видом оказания помощи у него украли средство связи

В Севастополе у мужчины украли на улице мобильный телефон в момент, когда он почувствовал себя нехорошо и решил присесть, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

47-летний житель Севастополя рассказал, что днём на улице ему стало плохо. В этот момент к нему подошёл незнакомый парень и предложил проводить его до скамейки.

«Когда мужчина сел, незнакомец попросил его дать ему свой мобильный телефон, чтобы вызвать бригаду медиков, но тот отказался. Убедившись в отсутствии свидетелей, молодой человек силой вырвал из рук севастопольца мобильный телефон, а затем скрылся», — сообщили в ведомстве.

Однако оперативники задержали грабители и вернули телефон хозяину. На задержанного заведено дело за грабеж.

За такую оперативность мужчина написал в Севастопольское УМВД письмо благодарности.

Напомним, 38-летний житель Севастополя обратился в полицию и сообщил, что у его матери на улице похитили сумку, в которой находился мобильный телефон и 700 рублей. Мужчина выхватил сумку и женщины из рук и скрылся.

Ольга Сурикова