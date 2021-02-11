Когда будут готовы результаты итогового собеседования по русскому в Севастополе

Без него не допустят на итоговую аттестацию

В Севастополе сегодня более четырех тысяч девятиклассников прошли итоговое собеседование по русскому языку в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба правительства.

Этот «зачет» – одно из необходимых условий допуска к государственной итоговой аттестации.

«Итоговое собеседование по русскому языку проводится в третий раз. Я думаю, что уже дети и учителя понимают и знают, что такое итоговое собеседование, все технические моменты отработаны и атмосфера достаточно спокойная», – отметила директор Регионального центра информатизации и оценки качества образования Татьяна Маркова.

Школьники на выполнение заданий получили не более 16 минут , на подготовку к ответам 1-2 минуты.

Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». «Зачет» выставляется участникам, набравшим минимальное количество баллов, достаточное для прохождения собеседования. Необходимо набрать 10 и более баллов. Максимальное количество баллов – 20.

Девятиклассники, получившие «незачет» или непрошедшие итоговое собеседование по уважительным причинам, подтвержденным документально, повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки — во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая (в 2021 году это 10 марта и 17 мая).

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Впервые устное испытание девятиклассники прошли в 2019 году. Цель его оценить навыки грамотного оформления устной речи и умения ясно и понятно излагать свои мысли.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова