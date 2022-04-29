В Севастополе экс-директор управляющей компании погорел на крупной взятке

Дорогостоящий автомобиль тоже изъят

В Севастополе в отношении бывшего генерального директора ООО «Управляющая компания» заведено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Следком установил, что в 2017 году путем реорганизации в форме преобразования ГУП «Управляющая компания» создано Общество с ограниченной ответственностью «УК».

«Зимой 2018 года представитель фирмы обратился к действующему на тот момент гендиректору ООО «УК» с предложением заключить договор на уборку зданий и территорий по городу. Должностное лицо ответил согласием при условии передачи ему в качестве взятки автомобиля «Porsche Cayenne Turbo», принадлежащий знакомому представителя фирмы, и денежных средств в размере 5% от суммы заключенного контракта по результатам приемки выполненных по нему работ (то есть — более 4,7 млн. рублей)», — сообщает пресс-служба СУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Передача ключей и документов от дорогостоящей машины произошла на автостоянке на Пожарова. После чего был заключен контракт с фирмой на уборку территорий.

«26 апреля текущего года бывший гендиректор получил часть требуемой взятки по итогам выполнения контракта, после чего был задержан оперативными сотрудниками службы экономической безопасности УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — добавили в ведомстве.

В УК были проведены обыски, изъята документация и машина.

Сейчас суд должен определить меру пресечения для подозреваемого.

Напомним, ранее была оштрафована на 200 тысяч рублей бывшая директор управляющей компании «ЖЭК».

Ольга Сурикова