В Севастополе нерадивая мать троих детей может сесть на 5 лет

За присвоение чужого имущества

В Севастополе перед судом предстанет мама троих детей, которая уже привлекалась за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В этот раз ее обвиняют в присвоении арендованного электрооборудования.

Местная жительница, имея детей в возрасте 11, 10 и 7 лет, ведет асоциальный образ жизни и оставляет их без присмотра на длительное время без средств к существованию. Она уже была ранее осуждена за кражу.

«С целью легкого заработка она по объявлению в сети Интернет арендовала бензиновый генератор, затем сбыла его в комиссионный магазин за 20 тысяч рублей, а вырученные преступным путем средства потратила на свои нужды», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Женщина задержана. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Сурикова