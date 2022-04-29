Михаил Развожаев ждет в Севастополе яхту Романа Абрамовича

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью журналисту Антону Красовскому сообщил, что в городе очень рассчитывают на увеличение количества крупногабаритных яхт, которые будут стоять в севастопольских бухтах, в том числе в Южной бухте.

Красовский поинтересовался у градоначальника, какого размера яхты будут стоять в строящейся яхтенной марине в Балаклаве. На что градоначальник ответил, что в основном это будут 20-ти метровые судна

«Ваша клиентура могла бы быть, не знаю – Роман Абрамович», — заметил журналист, отмечая, что 20-ти метровые яхты слишком малы для состоятельных россиян.

«Мы очень рассчитываем», — ответил губернатор.

Михаил Развожаев пояснил, что правительством Севастополя ведутся переговоры с министерством обороны о передаче причалов в Южной бухте под швартовку яхт.

«Там сейчас стоит вспомогательный военный флот. Вспомогательный военный флот может стоять в другом месте, теоретически — совершенно комфортно и удобно», — отметил глава города.

По словам Развожаева, процессы компактизации военной инфраструктуры идут по всей стране, эта тенденция наметилась в связи с применяем новых технологий, позволяющих более эффективно использовать предназначенные для этого территории.

При этом губернатор подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу за министерством обороны.

Напомним, 16 декабря прошлого года заместитель губернатора Севастополя Мария Литовка рассказала о том, что создание яхтенной марины в Балаклаве начнется в 2022 году с реконструкции Таврической набережной, которую закроют для туристов на весь год. Реконструкцию Таврической набережной планируют завершить к концу 2022 года

Дмитрий Островский