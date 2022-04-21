В Севастополе экс-директор управляющей компании оштрафован на 200 тысяч рублей

За долги перед энергопоставщиком

Госжилнадзор оштрафовал бывшего руководителя управляющей компании ООО «ЖЭК», которая не оплатила ООО «Севнергосбыт» поставленную потребителям электроэнергию.

Проверка проводилась прокуратурой после обращения ООО «Севэнергосбыта». Было установлено, что сумма задолженности управляющей компании за услуги энергоснабжения на 1 марта 2022 года составляла свыше двух млн рублей.

При этом она включала задолженность по 5 договорам энергоснабжения, которая признана судом и превышает сумму двух среднемесячных величин обязательств по ним.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии грубых нарушений лицензионных требований в деятельности управляющей компании», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В отношении экс-директора ООО «ЖЭК» надзорным ведомством возбуждено 5 дел об административных правонарушениях.

По результатам их рассмотрения Госжилнадзор наложил на него штрафов на 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура заинтересовалась задолженностью некоторых частных управляющих компаний перед ООО «Севэнергосбыт».

Ольга Сурикова