В Севастополе два пенсионера отправили мошенникам более миллиона рублей за «спасение» детей

В Севастополе на уловки дистанционных мошенников попали два пожилых мужчины, которые думали, что отправляют деньги в помощь своим детям.

Так, вечером 74-летнему пенсионеру на городской телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что его дочь стала виновницей дорожной аварии. Для непривлечения ее к уголовной ответственности якобы за совершенное ДТП незнакомка потребовала 800 тысяч рублей.

Испуганный мужчина собрал требуемую сумму и передал прибывшему курьеру.

Двумя днями ранее, по аналогичной схеме мошенники похитили более 200 тысяч у 78-летнего местного жителя.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, ранее пожилая жительница Севастополя стала жертвой дистанционных мошенников, отправив свои сбережения за якобы спасение дочери.

Ольга Сурикова