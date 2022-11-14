В Севастополе пенсионерка отправила мошенникам 500 тысяч рублей за «освобождение» дочери

В Севастополе пожилая женщина стала жертвой дистанционных мошенников, отправив свои сбережения за якобы спасение дочери.

«81-летняя пенсионерка передала преступникам около 500 тысяч рублей за «освобождение» дочери, якобы ставшей виновницей дорожно-транспортного происшествия», — сообщила пресс-служба городского УМВД.

Другая пожилая женщина, пострадавшая от аналогичной мошеннической схемы, лишилась 130 тысяч рублей.

Напомним, пожилая жительница Севастополя поддалась на уловки дистанционных мошенников и перевела им более двух миллионов рублей.

Ольга Сурикова