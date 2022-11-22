В Севастополе пройдут общественные обсуждения бюджета на 2023-2025 гг

Заксобрание Севастополя проинформировало о проведении публичных слушаний по проекту закона «О бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Публичные слушания запланированы на 24 ноября 2022 года с 9-00 до 18-00 в заочной форме.

Место проведения публичных слушаний – официальный сайт Законодательного Собрания Севастополя.

Нормативные документы и дополнительная информация, являющиеся предметом рассмотрения на публичных слушаниях, размещены на официальном сайте Законодательного Собрания города Севастополя, а также на портале «Открытый бюджет города Севастополя».

Напомним, правительство Севастополя направило в законодательное собрание проект закона о бюджете города на 2023-2025 годы.

Ольга Сурикова