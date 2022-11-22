Из Севастополя уходит директор департамента образования

Директор департамента образования Севастополя Лариса Сулима назначена заместителем председателя правления Российского Движения детей и молодежи по региональному взаимодействию. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Севастопольские идеи во-многом передовые, особенно в плане патриотического воспитания. Уверен, что опыт, который Лариса Олеговна приобрела в Городе-Герое можно и нужно внедрять и в других регионах нашей страны», — написал Развожаев.

Он уточнил, что 2 декабря на коллегии будут подведены итоги, а далее сотрудничество с Сулима будет только в новом качестве.

Напомним, Лариса Сулима возглавила департамент образования Севастополя с начала 2022 года, сменив на этом посту Елену Богомолову.

Ольга Сурикова