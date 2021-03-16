В Севастополе доберман набросился на хозяйку и пятерых прохожих

Женщина организовала приют в жилом районе

В сети появилось видео, как доберман набросился на женщину, повалил ее на землю и пытался разорвать ее. Спас пострадавшую случайный прохожий.

В комментариях к видео севастопольцы рассказали, что эта женщина является хозяйкой самоорганизованного приюта для бродячих животных. Расположены они оба в жилой зоне в районе Генерала Острякова, в СТ «Тополек» (Сарандинакина балка). Также очевидцы пожаловались, что до этого случая собаки неоднократно бросались на детей и взрослых. Местные жители уже подавали в суд на приют, но выгул животных по СТ продолжался.

На видео видно, как большая собака повалила женщину на землю и продолжала кусать, и рвать ее. Севастопольцы написали, что это и есть сама хозяйка приюта и ее доберман. Спас ее рядом проходивший мужчина. Он отвлек внимания на себя: ударил собаку и пытался удержать ее за ошейник, но та набросилась него. Схватка происходила склоне, поэтому, когда пес в очередной раз бросился на мужчину, он не устоял и покатился вместе с собакой вниз. Что было далее камера уже не засняла.

«Трагедия произошла 13 марта около двух часов дня. Доберман набросился на хозяйку приюта бродячих собак, повалил на землю двух человек, покусал хозяйку и случайного прохожего. Собака из приюта, расположенного в СНТ «Тополёк», покусала более пяти человек, включая хозяйку приюта, и девочку-подростка. Девочку увезли в больницу на скорой помощи. Это событие могло и не произойти, если бы жалобы жильцов СНТ были услышаны госструктурами», — сообщает автор канала GorojaneTV на YouTube.

Напомним, в Севастополе в прошлом году после скандала, связанного с условиями содержания животных, был ликвидирован приют для бродячих животных. Государственный обещают открыть в Орловке, а пока безуспешно ищут, кто до этого займется отловом и стерилизацией бездомных собак.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео YouTube GorojaneTV