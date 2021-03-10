В Севастополе снова ищут подрядчика на отлов бродячих животных

Срок окончания подачи заявок до 18 марта текущего года.

Сроки оказания услуг указан: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, по заявкам заказчика.Начальная цена контракта – 1,5 млн рублей.

Напомним, правительство уже второй раз объявляет конкурс по поиску подрядчика на отлов бродячих животных. Первая заявка была подана в феврале, но ни одна компания не откликнулась на это объявление.

В Севастополе, как обещал губернатор Севастополя, планируется построить стационарный государственный приют для бездомных животных. Построить его планируется в Орловке.

В конце прошлого года разразился скандал вокруг частной фирмы, занимавшейся отловом и лечением собак. Общественники и журналисты выявили в каких жутких условиях содержались животные.

Ольга Сурикова