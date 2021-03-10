Власть Город Жизнь

В Севастополе снова ищут подрядчика на отлов бродячих животных

10-03-2021
Комментариев нет
614
Первый конкурс провалился
 
Сегодня, 10 марта, департамент управления делами губернатора Севастополя разместил на портале Госзакупок свой лот об оказании услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных
 
Срок окончания подачи заявок до 18 марта текущего года.

Сроки оказания услуг указан: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, по заявкам заказчика.Начальная цена контракта – 1,5 млн рублей.

Напомним, правительство уже второй раз объявляет конкурс по поиску подрядчика на отлов бродячих животных. Первая заявка была подана в феврале, но ни одна компания не откликнулась на это объявление.

В Севастополе, как обещал губернатор Севастополя, планируется построить стационарный государственный приют для бездомных животных. Построить его планируется в Орловке.

В конце прошлого года разразился скандал вокруг частной фирмы, занимавшейся отловом и лечением собак. Общественники и журналисты выявили в каких жутких условиях содержались животные.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.