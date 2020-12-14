В Севастополе разорван контракт с приютом, где голодали и умирали собаки

В бюджет должно вернуться два миллиона рублей

Департамент городского хозяйства разрывает контракт с подрядчиком Центра передержки бездомных животных. Об этом в ходе аппаратного совещания Правительства города заявил и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Мы сегодня отправили уведомление о расторжении контракта с данной организацией. Начали претензионную работу в связи с невыполнением условий контракта. В бюджет будет возмещено порядка двух млн рублей», – сказал Евгений Горлов, передает пресс-служба правительства.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил главе горхоза проконтролировать, чтобы исполнитель возвращал собак после стерилизации и обследований в места их обитания.

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Также он поручил заняться поиском помещения, куда «переедут» собаки из нынешнего приюта.

«Контракт разрывайте. Проследите, чтобы собак не просто выкидывали на улицу. Два дня на поиск решения, как мы будем работать с бездомными животными», – поручил Развожаев.

Напомним, Михаил Развожаев заявил, что Севастополь построит типовой приют для бездомных животных. ГБУ «Парки и скверы» заключило госконтракт с ООО «Севастопольский центр права» на отлов животных на 22 миллиона рублей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после скандала с приютом для бездомных животных, где журналисты обнаружили голодающих и умирающих собак, поручил найти нового начальника для ГБУ «Парки и скверы», которое курировало этот приют.