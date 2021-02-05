Бездомные животные в Севастополе переедут в Орловку

Два месяца власти будут делать там ремонт

В Севастополе городской приют для бездомных животных откроют в Орловке. Об этом журналистам рассказал директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«По поручению губернатора вместе с общественными организациями проделана большая работа по подбору места для размещения приюта бездомных животных. Департамент по имущественным и земельным отношениям предоставил на выбор несколько помещений, из которых оптимальным определено в Орловке. Мы сделаем ремонт, чтобы животные содержались в приличных условиях», – отметил Евгений Горлов, передает пресс-служба правительства.

Управлять приютом будет одно из госпредприятий. В настоящее время определяется ответственный исполнитель.

«Служба ветеринарного контроля будет заниматься вопросами здоровья животных», – добавил он.

Ремонт помещения в Орловке планируется провести примерно за два месяца. До этого времени животными будет заниматься частная фирма.

«Запущена процедура отбора специализированной организации, контракт будет заключен на два месяца. За это время мы планируем привести помещение в Орловке в нормативное состояние», – подчеркнул Евгений Горлов.

Напомним, ранее был объявлен конкурс на полтора миллиона на отлов и содержание бездомных животных. В конце прошлого года департамент городского хозяйства разорвал контракт с подрядчиком Центра передержки бездомных животных, где общественники обнаружили голодающих и мерзнущих собак.

Ольга Сурикова