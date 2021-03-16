В Севастополь пришли дожди

Март не балует севастопольцев погодой
Сегодня, 16 марта, в Севастополе облачно.
Как сообщает Крымский гидрометцентр, ночью без осадков, утром, днем дождь.
Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +11…+13°.
Такой же прогноз сохраниться и на 17 и 18 марта: дожди, ветер и температура 18 марта опустится днем уже до +8°.
Аналогичная ситуация ожидается и в Крыму.
В связи с выходом южного циклона днем 16, 17, 18 марта в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с.