В Севастополь пришли дожди

Март не балует севастопольцев погодой

Сегодня, 16 марта, в Севастополе облачно.

Как сообщает Крымский гидрометцентр, ночью без осадков, утром, днем дождь.

Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +11…+13°.

Такой же прогноз сохраниться и на 17 и 18 марта: дожди, ветер и температура 18 марта опустится днем уже до +8°.

Аналогичная ситуация ожидается и в Крыму.

В связи с выходом южного циклона днем 16, 17, 18 марта в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с.