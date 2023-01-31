В Севастополе до сих пор не штрафуют за неоплату парковки

Сегодня, 31 января, на пленарном заседании заксобрания Севастополя выяснилось, что в городе до сих пор не работает система штрафов за неоплату парковки.

По словам депутатов, такая ситуация сложилась в связи с тем, что сотрудники ГИБДД не выдают персональные данные владельцев автомобилей, нарушивших правила оплаты парковки.

Напомним, ранее право выписывать протоколы было передано департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Напомним, 22 декабря 2021 года, на пленарном заседании заксобрания Севастополя в двух чтениях депутаты приняли поправки в закон Севастополя «Об административных правонарушениях», позволяющие штрафовать за неуплату парковки на платных местах. Депутаты севастопольского заксобрания в 2021 году дважды не поддерживали принятие данных поправок, в марте и июне.

Тем не менее, в начале июня 2021 года в правительстве Севастополя заявили, что система штрафов уже работает.

Дмитрий Островский