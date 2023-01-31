Две девушки без прав угнали Infiniti у нового знакомого в Крыму

Симферопольские полицейские задержали двух девушек, которые угнали авто своего нового знакомого, сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым.

С заявлением обратился 37-летний местный житель. Он указал, что две новые знакомые после совместного времяпрепровождения, пользуясь его нетрезвым состоянием, угнали автомобиль Infiniti.

Угонщицами оказались 26-летняя жительница Сакского района и 19-летняя жительница Евпатории.

Как рассказали девушки, накануне через соцсети они познакомились с двумя мужчинами. Отметив совместную встречу застольем, гостьи украли ключи от машины и отправились в сторону села Вилино Бахчисарайского района. Несмотря на то, что ни у одной из них не было прав, подругам удалось выехать за город, но добраться до назначенного места они не смогли – закончилось топливо. Бросив машину на дороге, девушки на автобусе уехали в Евпаторию.

Им грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до семи лет. Девушек задержали.

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Ольга Сурикова