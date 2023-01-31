В Севастополе в четыре раза увеличили штраф за безбилетный проезд

В ходе последней сессии Заксобрания Севастополя принят законопроект об увеличении размера штрафа за безбилетный проезд. Документ прошел сразу два чтения.

Штраф за безбилетный проезд во всех видах общественного транспорта увеличится до 800 рублей.

В ходе сессии было уточнено, что размер штрафа в Севастополе не менялся в течение восьми лет, в то время как стоимость проезда за этот период увеличилась в три раза.

«Повышение тарифов не самоцель, мы хотим повысить культуру проезда в общественном транспорте», —пояснил вице-губернатор Павел Иено.

Он добавил, что до этого не поднимали размер штрафа за безбилетный проезд, потому что первоначально нужно было повысить качество самой услуги. Иено уверен, что только после обновления подвижного состава можно просить людей оплачивать в нем проезд.

Напомним, в Севастополе с 23 января повысилась стоимость проезда в общественном транспорте.

Ольга Сурикова