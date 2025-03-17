В Совфеде за самовыгул собак предложили ввести уголовную ответственность

С инициативой выступил председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей, — написал он.

Клишас уверен, что за агрессию питомцев должны нести ответственность хозяева.

Сейчас против владельцев собак, напавших на людей, возбуждают уголовные дела, например, по статьям о причинении вреда здоровью по неосторожности. Однако отдельной уголовной ответственности за самовыгул в законодательстве не предусмотрено.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова