Стая бродячих собак набросилась на 15-летнюю девочку в Севастополе

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении стаи бродячих собак на ребенка в Севастополе.

Глава ведомства отреагировал на публикацию в Интернете, в которой было написано, что стая бродячих собак набросилась на 15-летнюю девочку, укусив за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка.

Напомним, недавно стая бездомных собак напала на мальчика в Севастополе.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai