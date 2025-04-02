Отключение электроэнергии в Севастополе 3 апреля: что нужно знать

3 апреля 2025 года в Севастополе пройдут плановые отключения электроэнергии, связанные с проведением неотложных работ и профилактического ремонта. Эти меры направлены на улучшение качества электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.
График отключений:
с 9:00 до 13:00
- ООДСТ «Ритм-1»
с 8:00 до 16:00
- г. Инкерман
- ул. Коломенская, 2-44 (чет), 29, 31, 35, 39, 43, 43а, 1980, 1981;
- ул. Трубная, 2-26 (чет), 3-15 (нечет);
- пр. Трубный, 2б, 2а, 2, 10, 18, 22, 24, 26, 1-27 (нечет), 7, 19, 21;
- ул. Скорятина, 2-24 (чет), 3-7, 11-39, 43 (нечет);
- ул. Карьерная, 2-48, 38-А, 1904, 1920 (чет), 1-81 (нечет), 3-А, 3-Б, 7-Б, 7-Г, 9-В, 9-Б, 11-Г, 49-А, 79-А, 73/2, 1957;
- ул. Погодаева, 4-20 (чет), 3-23, 17-А (нечет);
- ул. Лощинная, 4-32, 36, 40 (чет), 1271, 3-43 (нечет);
- пр. Сосновый, 3-25 (нечет).
с 11:00 до 16:00
- ул. Луначарского, 28, 32, 34;
- ул. Людмилы Павличенко, 8, 5;
- ул. Советская, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 24а/4, 3, 5, 37, 39, 41;
- ул. Суворова, 18, 20, 5, 5а, 7, 9, 21, 19;
- ул. Фрунзе, 3, 11/1;
- ул. Большая Морская, 9;
- «Собор Петра и Павла».
с 8:00 до 17:00
- с. Вишневое (частично)
- ул. Качинская, 2/1, 2/2, 2/3, 2-60 (чет), 39-а, 1-59 (нечет), кад. 1471;
- ул. Киселева, 4-32 (чет), 1-29 (нечет);
- ул. Мира, 2-16 (чет), 1-21 (нечет);
- ул. Новая, 2-22 (чет), 1-33 (нечет);
- ул. Садовая, 10-а, 2-10 (чет), 1-7 (нечет);
- ул. Подгорная, 2-28 (чет), 9-а, 1-29 (нечет);
- ул. Угловая, 1.
Жителей просят учесть данные временные неудобства и заранее подготовиться к отключениям. Эти меры необходимы для обеспечения стабильной работы электросетей в дальнейшем.