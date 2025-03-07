В Керчи собака напала на ребенка

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на ребенка в Керчи Республики Крым

В СМИ и соцсети сообщается, что 5 марта в Керчи агрессивное животное набросилось на семилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома, укусив его за ногу. Отмечается, что собака, возможно, принадлежит местному жителю, который выпускает своих животных на самовыгул. При этом стая регулярно нападает на граждан, однако меры реагирования не принимаются, говорится в сообщении Следкома.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, совсем недавно стая бродячих собак набросилась на 15-летнюю девочку в Севастополе.

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Ольга Сурикова