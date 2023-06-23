В Севастополе дефицит трансформаторных подстанций

Городские власти фиксируют дефицит трансформаторных подстанций в Севастополе, что ведет к значительному удорожанию технических условий на подключение к электросетям, а также грозит массовыми отключениями.

Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы близки к пороговому значению, за которым у нас ничего не то что подключаться не будет, а все начнет отключаться периодически», — подчеркнул глава города.

Развожаев также рассказал, что Севастопольэнерго не способно своими силами решить эту проблему, поскольку для этого надо увеличивать тарифы для населения. В связи с этим предприятия перекладывает эту финансовую нагрузку на застройщиков, закладывая расходы в тарифы на присоединение к сетям.

«Любой, кто обращается за техприсоединением получает специндивидуальные тарифы, где ему считают фактически новую трансформаторную подстанцию, высоковольтную линию и все остальное – это десятки, сотни миллионов», — подчеркнул Развожаев

По словам губернатора, правительство Севастополя работает над национализацией сетевых предприятий города и консолидацией всех электросетей. Это делается для создания единого, подведомственного городу предприятия, которое получит помощь из федерального центра для строительства новых подстанций и модернизации сетей.

Напомним, Развожаев и ранее, комментируя проблему устаревших распределительных сетей и трансформаторных подстанций города, подчеркивал, что их модернизация возможна только в случае перехода главного поставщика электроэнергии в Севастополе в государственную собственность.

Идея и выкупе «Севастопольэнерго» прозвучала в декабре 2021 с обещанием, что есть местный инвестор, готовый заняться модернизацией сетей.

Дмитрий Островский