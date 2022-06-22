«Севастопольэнерго» может перейти в госсобственность к концу 2022 года

Вопрос был связан с проблемой электроснабжения Фиолента

В Севастополе готовы подводить итоги переговоров по выкупу в госсобственность главного поставщика электроэнергии в городе — предприятия ООО «Севастопольэнерго». Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя проблему с электроснабжением на Фиоленте.

По его словам, переговоры вышли на финальную стадию и к концу текущего года решение будет принято.

Развожаев и ранее, комментируя проблему устаревших распределительных сетей и трансформаторных подстанций города, подчеркивал, что их модернизация возможна только в случае перехода главного поставщика электроэнергии в Севастополе в государственную собственность.

Идея и выкупе «Севастопольэнерго» прозвучала в декабре 2021 с обещанием, что есть местный инвестор, готовый заняться модернизацией сетей.

Ольга Сурикова