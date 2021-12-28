Развожаев: «Севастопольэнерго» необходимо выкупить уже в следующем году

Цели поставлены

ПАО «Севастопольэнерго» уже в следующем году может стать государственной компания. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Развожаев, комментируя проблему устаревших распределительных сетей и трансформаторных подстанций города, отметил, что их модернизация возможна только в случае перехода главного поставщика электроэнергии в Севастополе в государственную собственность.

Сейчас, по его словам, ведутся переговоры с собственником компании о цене и условиях сделки.

«Вкладываться в частную компанию неразумно, в том числе и просто осуществлять инвестиции. Поэтому главный вопрос это огосударствление этой компании. Об этом сейчас разговариваем. Собственник добропорядочный, наш российский предприниматель. Единственный способ — провести нормальную сделку», — сказал губернатор, добавив, что это будет недешевый шаг.

При этом Развожаев подчеркнул, что инвестор, готовый заниматься севастопольскими электрическими сетями, уже найден и это будет местная компания.

«Чтобы все это модернизировать, нужна серьезная инвестиционная программа. Хочется, чтобы все это было по современным технологиям. Видит Бог, Севастополь здесь вообще обязан сделать самые современные сети, потому что у нас одна из передовых компаний зарегистрирована в городе, которая этим занимается», — пояснил глава города.

Ольга Сурикова