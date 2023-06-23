Корпус начальной школы №3 второй год подряд не могут ввести в эксплуатацию

Полностью отремонтированный еще в прошлом году корпус начальной школы гимназии №3 не могут ввести в эксплуатацию из-за отказа руководства школы подписывать акты выполненных работ. На это есть объективные причины, пояснил губернатор города Михаил Развожаев.

«В рамках капитального ремонта по просьбе администрации школы были сделаны дополнительные объемы работ. В итоге наделали дополнительных работ почти на 11 млн рублей. Подрядчик в какой-то момент даже был готов подарить школе эти работы. Администрация не нашла для себя возможности эти работы как-то задокументировать, потому что их не было в изначальном проекте. Но просто испугался руководитель. Ее можно понять, непрофессиональный строитель, — пояснил Развожаев. — Все экспертизы пройдены. Сейчас дело в суде. Там должны акты закрыть на основании решения суда, чтобы школа заплатила эти деньги. Судебные процедуры вопрос не быстрый. К сожалению, полностью построенное, отремонтированное прекрасное здание, которое могло год уже принимать детишек начальной школы из-за того, что итоговые акты не подписаны не эксплуатируется».

Ранее губернатор поручил ввести корпус начальной школы №3 до конца сентября 2022 года.

Дарья Тимофеева

Фото: https://school3.edusev.ru/