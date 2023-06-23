Крымчанин попался на поставке военной продукции в страны НАТО

На жителя Симферополя завели уголовное дело за контрабанду военной продукции в страны НАТО. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России, он отправлял обмундирование в недружественные страны.

Инспекторы таможенной службы перехватили семь посылок с комплектующими, которые 40-летний житель Симферополя отправил в США, Канаду и Норвегию.

В коробках нашли шлем-маски, бронепанель для бронежилета, универсальный разгрузочный жилет, комплект защиты коленных и локтевых суставов, индивидуальный фильтр для очистки воды и прибор ночного видения.

В ходе обыска на складе, который арендовал отправитель, правоохранители изъяли еще 40 единиц военной продукции: противогазы, универсальные укрытия (плащ-палатки), бронежилеты, тактические разгрузочные жилеты.

Кроме того, на складе обнаружились жетоны и нашивки с украинской и натовской символикой.

В отношении поставщика амуниции возбудили семь уголовных дел по ч.1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники).

Ольга Сурикова