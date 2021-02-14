В Севастополе будут сокращать ковидный коечный фонд

Первые изменения коснутся горбольницы №9

В Севастополе в течение недели стабильно сокращалось количество заболевших коронавирусом. Ковидный коечный фонд сейчас используется на 50%, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

В связи с такой динамикой планируется вывод коечного фонда для плановой медпомощи уже с марта. Первыми под изменения попадут больницы №9 и №1.

«Мы посмотрим возможность девятую больницу вывести в плановую помощь, оставив лишь часть ковидных коек. Те отделения, которые могут обеспечить раздельный доступ стационарных больных — вернуть их к оказанию плановой помощи. По первой больнице тоже думаем, чтобы там ковидные койки закрыть. Потому как сейчас они уже в таком объеме не востребованы. Но там нужно рассмотреть возможность произвести ремонт, чтобы вернуть врачей в отремонтированные палаты и два раза не осуществлять переезды и выезды», — рассказал Развожаев.

При этом инфекционная больница как профильная продолжит принимать пациентов с COVID-19.

Ольга Сурикова