COVID-19 Город

В Севастополе от коронавируса выздоровели больше, чем заболели

13-02-2021
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За сутки

В Севастополе по состоянию на утро 13 февраля зарегистрированы 82 новых случая заболевания COVID-19.  Выписаны 91 человек  после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли четыре человека в возрасте от 75 до 82 лет. 

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 10903 человека. В настоящий момент выздоровели 9779 человек, 441 умер.   

На сегодняшний день в стационарах находится 345 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 44 человека.  Заполняемость коечного фонда составляет 47%. 

Под наблюдением находится 850 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.  

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.  

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

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