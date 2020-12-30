В Севастополе запустили новый корпус инфекционной больницы

Развожаев инспектировал сам

В Севастополе построили новый корпус инфекционной больницы. Он построен в рекордные сроки и будет специализироваться на лечении людей с C0VID-19. Готовность объекта 29 декабря проверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает его пресс-служба.

Корпус рассчитан на 34 мельцеровских бокса. Первых пациентов модуль примет до нового года.

«Строительная готовность 100%. Все анализы и пробы Роспотребнадзор отобрал. Документы соответствующие в Симферополь отвозим. Так как предварительно все замечания были устранены, надеемся, что оперативно получим документы от Роспотребнадзора на соответствие всем нормам, и модуль начнет работать. Наши врачи достаточно позитивно оценивают труд строителей. Условия для работы медиков и условия для пациентов достаточно хорошие», – рассказал Развожаев.

По его словам, строительство шло с рекомендациями главного врача инфекционной больницы Инги Матяж. Были предусмотрены специальные помещения на этажах для медперсонала, где сотрудники могут зайти, переодеться, получить ПЧК, выйти на пост, принять душ после смены, переодеться в чистую одежду.

Для маломобильных граждан предусмотрено два бокса на первом этаже, есть лифт на второй этаж.

«В целом сделано 34 мельцеровских бокса – в каждом есть три точки подключения кислорода: то есть при необходимости сможем доставить кровати и сделать 102 места», – отметил Губернатор.

Михаил Развожаев подчеркнул, что дополнительные койки позволят системе здравоохранения стабильно контролировать ситуацию.

«Этот модуль нам сейчас очень поможет, особенно в праздники усилит нашу антиковидную систему здравоохранения. Сейчас мы полностью запустили «Изумруд» – как отделение для лечения больных с легкой формой. С вводом нового модуля мощность коечного фонда значительно повышается», – отметил Михаил Развожаев.

Напомним, новый модуль является вторым боксом, построенным на территории инфекционной больницы в этом году.

Как уже сообщалось, в Севастополе на борьбу с коронавирусом в этом году было направлено более 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.