В Севастополе огурцы дороже мяса

Обзор цен на продукты в некоторых супермаркетах города

Севастополь сейчас стал востребованным регионом для туристов, особенно на 14 и 23 февраля. Гостей города часто интересуют цены не только на жилье, но и на продукты питания. Мы решили заглянуть в несколько самых популярных супермаркетов и показать, почем горожане покупают овощи и мясо.

В связи с тем, что на улице снег и морозы уличная и базарная торговля практически свернулась в Севастополе. За продуктами большая часть населения идет в магазины и супермаркеты.

Мы заглянули в самую распространенную сеть в городе «Яблоко».

Картофель нашли по 39,68р; морковь по 32.20р; капусту по 19р; лук по 34р; свекла 29,50р.

И заглянули мы в супермаркет «Сильпо» на площади 50-летия СССР. Цены практически такие же.

Здесь лук по 27р; картофель 39, 68; морковь 32.

В «Яблоке» мы экскурсию продолжили. Заглянули на цены на хлеб и яйца. Яйца самые дешевые по меморандуму с правительством Севастополя стоят 74 рубля.

Филе куриное по 267.

А вот любителям свежих огурцов и помидоров придется раскошелиться.

Свежий огурец в супермаркете стоит 349р, помидор – 259, капуста брокколи – 599, помидоры чери 399 рублей.

А вот мы нашли свежие огурчики по 430 рублей в одном из овощных магазинов Гагаринского района.

Для сравнения наши читатели прислали нам фото цен на огурцы и помидоры в северной столице России – в Санкт-Петербурге

Ольга Сурикова