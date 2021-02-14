В Севастополе огурцы дороже мяса

Обзор цен на продукты в некоторых супермаркетах города
Севастополь сейчас стал востребованным регионом для туристов, особенно на 14 и 23 февраля. Гостей города часто интересуют цены не только на жилье, но и на продукты питания. Мы решили заглянуть в несколько самых популярных супермаркетов и показать, почем горожане покупают овощи и мясо.
В связи с тем, что на улице снег и морозы уличная и базарная торговля практически свернулась в Севастополе. За продуктами большая часть населения идет в магазины и супермаркеты.
Мы заглянули в самую распространенную сеть в городе «Яблоко».
Картофель нашли по 39,68р; морковь по 32.20р; капусту по 19р; лук по 34р; свекла 29,50р.
И заглянули мы в супермаркет «Сильпо» на площади 50-летия СССР. Цены практически такие же.
Здесь лук по 27р; картофель 39, 68; морковь 32.
В «Яблоке» мы экскурсию продолжили. Заглянули на цены на хлеб и яйца. Яйца самые дешевые по меморандуму с правительством Севастополя стоят 74 рубля.
Филе куриное по 267.
А вот любителям свежих огурцов и помидоров придется раскошелиться.
Свежий огурец в супермаркете стоит 349р, помидор – 259, капуста брокколи – 599, помидоры чери 399 рублей.
А вот мы нашли свежие огурчики по 430 рублей в одном из овощных магазинов Гагаринского района.
Для сравнения наши читатели прислали нам фото цен на огурцы и помидоры в северной столице России – в Санкт-Петербурге
Ольга Сурикова