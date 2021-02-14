В Севастополе уже меньше 80 человек заболели коронавирусом за сутки

Сохраняется тенденция на снижение

В Севастополе по состоянию на утро 14 февраля зарегистрированы 79 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

56 человек выписаны после выздоровления.

Умерли четыре человека в возрасте от 72 до 85 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10982 человека. В настоящий момент выздоровели 9835 человек, 445 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 341 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 44 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 48%.

Под наблюдением находится 857 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.