Жителям Осажденного Севастополя выплатят по 75 тысяч рублей

Президент подписал Распоряжение

Президент России Владимир Путин подписал Распоряжение о выделении из резервного фонда страны 83 млн рублей для выплат лицам, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя» по 75 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства города.

Средства будут перечислены в бюджет Севастополя.

В пресс-службе напомнили, что этот вопрос поднимался на уровне государства более пяти лет. В марте 2020 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту с этой инициативой, и в декабре вопрос был решен.

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Департамент труда и социальной защиты оперативно начал выдачу ветеранских удостоверений.

В конце января руководитель регионального отделения ОНФ Лариса Мельник обратилась к Дмитрию Медведеву с предложение м выплатить жителям осажденного Севастополя по 75 тысяч рублей – сумму которую в прошлом году к 75-й годовщине Победы получили ветераны.

Ольга Сурикова