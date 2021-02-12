Суд отказался смягчать приговор банкиру, похитившему депозит клиентки

Мужчина не согласен был на три года колонии за кражу четырех миллионов рублей

В Севастополе вступил в силу приговор суда в отношении бывшего сотрудника банка, похитившего денежные средства клиентки, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Надзорное ведомство доказало в суде вину бывшего начальника сектора по обслуживанию юридических лиц коммерческого банка. Ему вменяется кража в особо крупном размере.

Было установлено, что в августе 2019 года сотрудник банка похитил из оставленного в депозитарии металлического ящика принадлежащие жительнице Севастополя денежные средства в размере 3,9 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

«Часть похищенных денежных средств в размере 2,1 млн рублей, которые злоумышленник спрятал в лесопосадке, возвращена потерпевшей в результате их изъятия в ходе следственных действий», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, решением суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с банковского учреждения оставшейся части ущерба в размере 1,8 млн рублей.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденный и его адвокат обжаловали его, однако Севастопольский городской суд признал доводы стороны защиты необоснованными.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ольга Сурикова