Суд отказался смягчать приговор банкиру, похитившему депозит клиентки

Мужчина не согласен был на три года колонии за кражу четырех миллионов рублей
В Севастополе вступил в силу приговор суда в отношении бывшего сотрудника банка, похитившего денежные средства клиентки, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Надзорное ведомство доказало в суде вину бывшего начальника сектора по обслуживанию юридических лиц коммерческого банка. Ему вменяется кража в особо крупном размере.
Было установлено, что в августе 2019 года сотрудник банка похитил из оставленного в депозитарии металлического ящика принадлежащие жительнице Севастополя денежные средства в размере 3,9 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
«Часть похищенных денежных средств в размере 2,1 млн рублей, которые злоумышленник спрятал в лесопосадке, возвращена потерпевшей в результате их изъятия в ходе следственных действий», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, решением суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с банковского учреждения оставшейся части ущерба в размере 1,8 млн рублей.
Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденный и его адвокат обжаловали его, однако Севастопольский городской суд признал доводы стороны защиты необоснованными.
Приговор суда вступил в законную силу.
Ольга Сурикова