В Севастополе арестовали двух украинских агентов

ФСБ задержала в Севастополе двух россиянок, передававших данные о военных объектах военной разведке Украины.

Женщины собирали информацию о военных объектах по заданию кураторов из Украины, сообщает ЦОС ФСБ России.. По заданию кураторов, они собирали сведения о военных объектах.

Заведено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством.

Напомним, недавно ФСБ задержала жителя Крыма и иностранца, которые собирали сведения о российских военных в Керчи и Севастополе.

Также в Крыму был осужден гражданин Украины за шпионаж в пользу Киева.

Ольга Сурикова

Видео: ЦОС ФСБ

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